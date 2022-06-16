Kırmızı siyahlılar 2 genç yeteneği renklerine bağladı

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı transfer dönemine hızlı başladı.

2022 sezonu Kadınlar Futbol 3. Ligini namağlup olarak tamamlayan ve Play-Off finalinde elenerek bir üst ligi kaçıran Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol takımı yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kulüpte birçok yetenekli sporcuyu barındıran kırmızı-siyahlılar transfer döneminde de elini sıkı tutarak gelecek vaat eden genç yetenekler ön libero Leyla Tatar ve forvet Zilan Turgut’u renklerine bağladı. Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan imza töreniyle 2 yıllığına kırmızı-siyahlı takımla anlaşan Leyla Tatar ve Zilan Turgut takımda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek önümüzdeki yıl Play-Off’lara kalarak bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini dile getirdiler. İmza törenine Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, Başkan Yardımcısı Erdal Aytürk ve Teknik Direktör Ayhan Emre Öztürkçü katıldı.