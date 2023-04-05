Kınalı kekliğe jandarma koruması

Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından bulunan kınalık keklik koruma altına alındı.

HAYDİ Timi, İpekyolu ilçesinde devriye görevi icrası esnasında doğal yaşam alanı dışında buldukları kınalı kekliği yeniden doğaya salınmak üzere koruma altına aldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte uygun doğal yaşam alanı belirlenerek kınalı kekliğin salınacağı belirtildi.