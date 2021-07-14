Kaymakam ve belediye başkanı halkın gözü önünde aşı oldu

Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 3. doz korona virüs aşısını da mezraya giderek vatandaşların gözleri önünde yaptırdı.

Çatak’ta devam eden aşılama çalışması hız kesmeden devam ediyor. Aşı yapmak istemeyen vatandaşları ikna etmek için Çatak Kaymakamı ve Çatak Belediye Başkanı son doz aşılarını Sözveren Mahallesi Kirazlı mezrasındaki taziye evinde Çatak Toplum Sağlığı ekiplerince kurulan aşı istasyonunda vatandaşların görebileceği şekilde vurdurdu. Kaymakam ve başkanın aşı yaptırmasının ardından vatandaşlarda aşılarını yaptırdı.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanların ve valilerin vatandaşların aşı konusunda akıllarında şüphe kalmaması için aşılarını kamuoyunun gözleri önünde yaptırdığını belirtti. Kaymakam Akbulut, “Belediye Başkanımız ile aşımızı vatandaşlarımızın görebileceği şekilde yaptık. Her bir vatandaşımız bizim için çok değerlidir, çünkü bu hastalığı engelleyip kontrol altına almanın tek yolu aşı olmaktan geçiyor. O yüzden aşı olmak istemeyenleri ikna etmeliyiz. Sağlık çalışanlarımız ve tüm kurumlarımızın göstermiş oldukları özverili çalışmalar ile Van’da ikinci sıradayız. İlçemizde yapılan aşılama çalışmalarında yaşlılarımızın aşı ortalamasında çok güzel bir başarı sağlamış durumdayız ama genel olarak yüzde 50 civarlarındayız. Bu bizi memnun etmiyor. En az yüzde 85 olduğunda mutlu olmuş oluruz. Şu anda ilçemizde hiçbir vaka yok” dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise aşı yapanların hastalığa yakalanması halinde bile hafif atlatacaklarını belirterek, “Aşı yapanların ölüm riski yoktur. Kulaktan dolma laflara inanarak aşı olmak istemeyen vatandaşlarımız var. Aşının zararlı olmadığını onlara anlatarak ikna olmaları için kaymakamımız ile birlikte son doz aşımızı da vatandaşlarımızın gözleri önünde yaptırdık. Bizim kültürümüzde taziye kurulması çok önemli, taziyelerimiz çok kalabalık olur. Sağlık çalışanlarımız çok iyi düşünmüş ve taziye evine aşı istasyonu kurarak taziye dileklerini iletmek için gelenlere ve aşı olmak isteyenlere aşılarını yapıyorlar” ifadelerini kullandı.