Kaymakam Solak’tan şehit ailesine bayram ziyareti
VAN BAŞKALE İLÇE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ASIM SOLAK VE EŞİ ESRA SOLAK, 1992 YILINDA PKK’LI TERÖRİSTLERLE ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN NAKLİYE KAMYONU ŞOFÖRÜ YUSUF YAMAN’IN BAŞKALE’DE YAŞAYAN AİLESİNE BAYRAM ZİYARETİNDE BULUNDU.
Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve Eşi Esra Solak, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Nakliye kamyonu şoförü Yusuf Yaman’ın ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve Eşi Esra Solak, 1992 yılında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Nakliye kamyonu şoförü Yusuf Yaman’ın Başkale’de yaşayan ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Kaymakam Asım Solak’a ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Murat Bingöl, İlçe Emniyet Müdür Vekili Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli ve kurum müdürleri eşlik etti. Fatiha ve duaların okunduğu ziyarette aileyi teselli eden Kaymakam Solak, "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık” dedi.
Ziyarette beraberinde götürdüğü oyuncakları çocuklara hediye eden Kaymakam Solak, daha sonra evden ayrıldı.
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