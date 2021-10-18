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Kaymakam Solak’tan Aile Destek Merkezine ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

VAN 18.10.2021, 16:19
Kaymakam Solak’tan Aile Destek Merkezine ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Aile Destek Merkezini ziyaret ederek çalışmalar ve kurslar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kaymakam Solak, yeni başlatılan çalışmalar ve kurslar hakkında bilgi alarak, kadınlara yönelik desteğin her zaman devam edeceğini söyledi.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ADEM, 150 kursiyere yönelik ev tekstili, dikiş kırkyama, dekoratif ahşap boyama, kuaför saç bakımı ve yapımı, yağlı boyama, robotik kodlama, bilgisayar işletmenliği ve operatörlüğü, Kur’an eğitimi ile çocuk oyun odası gibi birçok kursta eğitimler veriliyor.

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