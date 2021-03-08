Kaymakam Solak’tan 82 yaşındaki kadına anlamlı ziyaret

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 82 yaşındaki Hayat Fidan’ı evinde ziyaret ederek gününü kutladı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 82 yaşındaki Hayat Fidan’a sürpriz yaprak evinde ziyaret etti. Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan ziyarette Hayat Fidan’a beraberinde götürdüğü hediyeyi takdim ederek gününü kutlayan Kaymakam Solak, daha sonra Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe eşi Esra Solak ile birlikte katıldı. Burada konuşan İlçe Kaymakamı Asım Solak’ın eşi Esra Solak, tüm kadınların gününü kutladı.

Psikolog Şenay Uçun Çetin ve Başkale Belediyesinden Sosyolog Sezgin Sadak Baynal tarafından “Kadının kendini değerli hissetmesi” konulu konferans düzenlendi. Konferansın ardından Başkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmenleri tarafından kadınlara müzik dinletisi sunuldu.

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hafize Selimoğlu da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Başkaleli kadınlara karanfil dağıttı.