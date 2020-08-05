Kaymakam Solak, parke taşı çalışmalarını inceledi
VAN BAŞKALE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ASIM SOLAK, KIRSAL MAHALLELERDE HUMMALI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEN KİLİTLİ PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. KAYMAKAM SOLAK,” İLÇE MERKEZİNİN İLE KIRSAL MAHALLELERİMİZE DE HİZMET EDİYORUZ. MERKEZDEKİ ÇALIŞMALARI KIRSALDA DA YAPIYORUZ.” DEDİ.
VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilgili birimlerden bilgi aldı. German Mahallesinde sona eren kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını gezen Kaymakam Solak, mahalle muhtarı Seracettin Karahan ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Solak, “Kırsal mahallelerimizede hizmete ara vermeden devam ediyoruz. Merkez mahallelerimizde yaptığımız çalışmaları, kırsal mahallelerimizde de sürdürüyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün talepleri karşılamış olacağız” dedi.
Mahallede çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Solak, çocuklarla sohbet edip onlara oyuncak hediye etti.
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:57
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|21:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25