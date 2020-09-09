Kaymakam Solak kafe açılışına katıldı

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, davet edildiği iş yerinin açılış törenine katılarak kurdelesini kesti.

Başkale Millet Bahçesinde ilçe halkının hizmetine açılan "Başka Cafe"; zengin kahve, tatlı ve tüm yemek çeşitleri ile hizmet vermeye başladı.

Başkale Kaymakamı Asım Solak ve Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Dere ile birlikte kafenin açılışının ardından işletmecisinden bazı bilgiler alarak ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundular.

Kaymakam Solak, “Açılışı yapılan iş yerinin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını ve sahibine bol kazançlar dilerim” dedi.