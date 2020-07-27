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Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret
VAN’IN GÜRPINAR KAYMAKAMI FATİH SAYAR, HÂKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN KARARNAMESİ İLE GÜRPINAR ADLİYESİNE ATAMALARI YAPILAN VE GÖREVE BAŞLAYAN SAVCI İLE HÂKİMLERE ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİNDE BULUNDU.
VAN 27.07.2020, 14:14
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Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun Kararnamesi ile Gürpınar Adliyesine atamaları yapılan ve göreve başlayan savcı ile hâkimlere ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinde bulundu.
Kaymakam Sayar, Hâkim Fikriye Merve Sert, Hâkim Özlem Sunay Sert, Cumhuriyet Savcısı Zahide Ölmez ve Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Kaymakam Sayar, hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
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