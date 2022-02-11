Kaymakam Savar’dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Erkan Savar, beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ile şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet edip ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını soran Kaymakam Savar, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Savar, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.