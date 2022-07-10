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Kaymakam Savar’dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

VAN 10.07.2022, 17:22
Kaymakam Savar’dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, beraberindeki Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Nurettin Akdin ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Oğuzhan Akyol ile ilçede bulunan şehit aileleri ile gazilere bayram ziyaretinde bulundu. Şehit ve gazi çocukları ile yakında ilgilenerek hediye veren Savar, ardından İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek görevdeki personellerle bayramlaştı.

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