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Kaymakam Savar’dan esnaf ziyareti

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

VAN 22.09.2021, 09:29
Kaymakam Savar’dan esnaf ziyareti

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Savar, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Savar, kahvehanelerde oturan vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda da uyardı.

İlçe esnafı ise Kaymakam Savar’ın ziyaretinden dolayı memnun kaldıklarını dile getirdiler.

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