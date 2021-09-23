Kaymakam Savar, yaya geçidi çizgi çalışmalarını inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçe merkezinde yapılan yaya geçidi çizgi çalışmalarını yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı ve Muradiye Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunan yaya geçidi çizgileri boyandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, "İlçe merkezimizdeki yaya geçitleri ve trafik işaretleri yapılarak hizmete sunulmuştur. Amaç: yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmasına teşvik etmektir" dedi.