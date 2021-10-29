Kaymakam Savar yapımı devam eden okulu inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, yapımı devam eden okulda incelemelerde bulundu.

İlçe merkezinde yapımı devam eden 32 derslik kapasiteli Cumhuriyet Ortaokulu inşasında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.