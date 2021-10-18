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Kaymakam Savar, iki ilçeyi birbirine bağlayacak yolu inceledi
VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, iki ilçeyi birbirine bağlayacak yolda incelemelerde bulundu.
VAN 18.10.2021, 17:23
VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, iki ilçeyi birbirine bağlayacak yolda incelemelerde bulundu.
Muradiye ve Özalp ilçelerini birbirine bağlayacak yola beton asfalt serimine başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar da yol çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.