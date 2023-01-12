Kaymakam Sakarya ve Başkan Şeylan’dan Babur ailesine taziye ziyareti

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, vefat eden önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur’un annesinin taziye ziyaretinde bulundular.

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve SYDV Müdürü Aydın Babur’un anneleri Cemile Babur’un ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundular. Babur ailesinin acılarına ortak olmak için taziye ziyaretinde bulunduklarını belirten Başkan Şeylan,

"Bizler birer aileyiz sizlerin acısı bizlerin acımızdır. Merhume Cemile annemizin dünya yolculuğu sona ermiş. Umuyorum okunan Kur’an-ı Kerim’ler ruhuna varır. İnşallah Rabbim günahlarını affeder, ona cennet kapılarını açar. Merhumeye Allahtan Rahmet, acılı ailesine ve akrabalarına sabırlar diliyorum" dedi.

Taziye dilekleri için memnuniyetlerini dile getiren önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur; "İlçe Kaymakamımız Sakarya, Belediye Başkanımız Şeylan, kurum amirleri ve kurum çalışanları ayağınıza yüreğinize sağlık. Bu acı günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Acımıza ortak oldunuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. İlçe Müftüsü Abdullah Uzel tarafından okunan duaların ardından taziye ziyareti sona erdi.

Taziye ziyaretinde Kaymakam Sakarya ve Başkan Şeylan’a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, ilçe müftüsü Abdullah Uzel, belediye başkan yardımcısı Cihan Yalçın, kamu görevlileri ve belediye çalışanları eşlik etti.