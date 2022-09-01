Kaymakam Nasır, yetiştirilen ürünleri inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, belediye ait sera alanlarını ziyaret etti.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kurum amirleriyle birlikte Özalp Belediyesine ait sera alanlarını ziyaret ederek, yetiştirilen ürünler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.