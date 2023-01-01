Kaymakam Nasır, yeni yıla İran sınırındaki Askerlerle girdi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, yeni yıla İran sınırında görev yapan askerlerle beraber girdi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte İran sınırında bulunan hudut karakollarında görev yapan askerleri ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Nasır, yeni yıla askerlerle birlikte girdi.