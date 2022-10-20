Kaymakam Nasır, spor kompleksinin inşaatın incelemede bulundu

Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, yapımı devam eden 250 kişilik spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Özalp ilçesinde 250 kişilik spor kompleksi ve Özalp Gençlik ve Kültür Merkezinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Nasır da yapımı devam eden spor kompleksi ve merkezin inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.