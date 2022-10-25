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Kaymakam Nasır kırsalda yapılan çalışmaları inceledi
VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kırsal mahallerde yapılan çalışmaları inceledi.
VAN 25.10.2022, 17:24
VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kırsal mahallerde yapılan çalışmaları inceledi.
Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, kırsal mahallerde yapılan cami ve okullardaki bakım ve onarım ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan evlerin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Kaymakam Nasır, sıkıntı ve talepleri de dinledi.