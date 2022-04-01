Kaymakam Nasır dereceye giren öğrencileri ağırladı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, ilçede düzenlenen ‘O Ses Özalp’ ses yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen ve Özalp Kaymakamlığı ile belediyesince destelenen ‘O Ses Özalp’ yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müdürü Sami Yıldırmçkar, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Nasır, başarılarından ötürü tebrik etti.