Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan korona virüs denetimi
VAN’IN ERCİŞ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NURİ MEHMETBEYOĞLU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGESİ KAPSAMINDA DENETİM YAPARAK KORONA VİRÜSE KARŞI EL BROŞÜRLERİ DAĞITTI.
Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim yaparak korona virüse karşı el broşürleri dağıttı.
Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tedbirler artırılıyor. Söz konusu tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de genişletilmiş denetimler yapıldı. Bu kapsamda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, caddeleri gezerek vatandaşlara korona virüs bilgilendirme broşürü dağıttı. Korona virüs ile mücadelenin anlatıldığı “14 Kural” broşüründe; virüsün tanımı, belirtileri, korunma yolları ve hijyen kuralları görsellerle anlatılıyor. Korona virüsten korunmanın yollarının anlatıldığı el broşürlerini dağıtan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak esnafa alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.
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