Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü mesajı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, mesajında, “Hayat uzun gibi görünen kısa bir yolculuktur. Bu yolculuk bazen tatlı bazen de hüzünlüdür. Birçoğumuzun kendi ailesinde birçoğumuzun da yakın akraba veya arkadaş çevresinde engelli bireyler bulunmaktadır. Bizi dünya hayatıyla imtihan eden Yüce Allah’ımızın katında engelli bireylerin değeri ise çok büyüktür. Rabbimizin rızası da engelli kardeşlerimize göstereceğimiz duyarlılık ve yardımlaşma duygusunda gizlidir. Engelli bireylerimize ne kadar çok değer verirsek Allah’ımızın katında değerimiz de o kadar artacaktır. Bu kapsamda devletimiz sosyal devlet anlayışını göstererek engelli bireylerimizin her daim yanında olmuş, onları gerek maddi gerekse manevi yönden mağdur etmemiştir. Bizler de toplum olarak engelli bireylerimize gereken hassasiyeti gösterirsek, göreceğiz ki engelli olmak bir engel değil aksine yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin bir parçasıdır. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle gerek ilçemizdeki, gerekse tüm Türkiye ve dünyadaki engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.