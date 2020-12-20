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Kaymakam Mehmetbeyoğlu çalışmaları denetledi
Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
VAN 20.12.2020, 14:24
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Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Hafta sonu çalışmaları kapsamında devam eden yol çizgi çalışmalarını inceleyen Mehmetbeyoğlu, daha sonra Çelebibağı Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından Erciş Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğüne geçen Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediyesi tarafından hizmete alınan kar küreme makinelerini inceledi.
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