Kaymakam Kundakçı’dan öğrencilere destek

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kaynak desteğinde bulundu.

Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, talepleri dinleyerek tavsiyelerde bulundu. Eğitime destek olmak amacıyla 5 bin 275 adet deneme sınavı kitapçığı ve 2 bin 685 adet kaynak kitap temin ettiklerini dile getiren Kundakçı, bunları da 8 ve 12. sınıf öğrencileriyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki hazırlık kurslarına katılan öğrencilere ulaştırdıklarını kaydetti.

Kaymakam Kundakçı, eğitime destek için öğrencilere internet ve tablet desteğinde de bulunduklarını belirterek, “Öğrencilerimizin iyi birer üniversite kazanmaları için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Onlardan sadece başarı bekliyoruz. Bunun için de kaynak bizden çalışmak sizden diyerek desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Öğrenci de desteklerinden dolayı Kaymakam Kundakçı’ya teşekkür ederek, daha çok çalışacaklarını ve iyi birer üniversite kazanmak için mücadele edeceklerini belirttiler,