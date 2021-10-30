Kaymakam Kundakçı halkın gönlünde kısa sürede taht kurdu

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, yaptığı ziyaretlerle halkın gönlünde kısa sürede taht kurdu.

Geçtiğimiz aylarda Saraykent Kaymakamlığından Bahçesaray’a atanan Kaymakam Kundakçı, kısa sürede ilçeye alıştı. Her gün ilçe merkezi ve kırsaldaki değişik mahalleleri ziyaret eden Kaymakam Kundakçı, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüm üretiyor. Şehit aileleri ve gazilerini ziyaret eden, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kaymakam Kundakçı, gençlerin de umudu oldu. Sık sık gençlerle de bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan Kaymakam Kundakçı, ilçede devam eden ve yapılması planlanan devlet yatırımlarını da ilgili kurum amirleriyle görüşerek takibini yapıyor.

Devletin temsilcisi olarak ilçe halkına hizmet etmek için atandığını dile getiren Kaymakam Kundakçı, “Halkımızla iç içe geleceğe emin adımlarla yürümek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bahçesaray halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Bu noktada kaymakamlık olarak elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Devlet büyüklerimizin de desteğiyle Bahçesaray halkımızı huzuru ve konforu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.