Kaymakam Kundakçı, gençlerle bir araya geldi

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, gençlerle bir araya geldi.

Bahçesaray İlçe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Amiri Alican Suveren, İlçe Müftüsü Ahmet Polat ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın da katıldığı programda, gençlerle sohbet eden Kaymakam Kundakçı, onlara çiğ köfte ikramında bulundu. Kaymakam Kundakçı’nın göreve geldiği ilk günden itibaren güzel çalışmalara imza attığının ifade eden gençler, böyle bir etkinliği düzenlemesinden dolayı Kaymakam Kundakçı ve beraberindeki protokole teşekkür ettiler.