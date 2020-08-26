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Kaymakam Duman, “Eğitim bu bölgede daha çok önemli”

VAN’IN MERKEZ TUŞBA KAYMAKAMI FURKAN DUMAN, TUŞBA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2020/21 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜDÜRLER DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI

VAN 26.08.2020, 13:33
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Kaymakam Duman, “Eğitim bu bölgede daha çok önemli”

Van’ın merkez Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020/21 eğitim-öğretim yılı müdürler danışma kurulu toplantısına katıldı.

Özel bir kolejin çok amaçlı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, İlçe Şube Müdürleri Mehmet Kızıldeniz, Seyit Bahattin Seyitoğlu, Muhtullah Bingöl, Murat Gökhan ve okul Müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE sorumlusu Hakan Durğun tarafından ilçe hakkında bilgiler verildi. Açılış konuşmasını yapan Tuşba ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, "Bizim bu memleketteki insanlarımıza bir gönül borcumuz var ve bu bakımdan hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etme rotasında biz yolumuza devam etme kararı aldık ve bu yolda bizim en büyük destekçimiz de sizler olacaksınız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü derken sadece yönetim binası olarak algılanmasın. Biz 42 bin öğrencisi olan, 3 bin öğretmeni olan ve 160 okulu olan çok büyük devasa bir camiayız. Şu noktadan bakılması gerekirse 42 bin öğrenci demek 42 bin farklı insan, farklı beklenti, farklı veli, farklı gelecek, farklı anne-baba kısacası 42 bin emanet demektir. Bu insanlar bizlere emanet edilmişken bizde bu insanların eğitim kalitesini arttırma noktasında gayretlerimizi göstereceğiz ve bizim en büyük amacımızda budur. Kurum kültürü çok yüksek olan bir ilçeyiz ve çok tecrübeli okul Müdürlerimiz var. Biz kocaman bir aile olarak bu ilçenin eğitimine katkı sunalım ve bu konuda sizlerin çok yoğun bir şekilde desteklerinizi de talep ediyoruz " dedi.

Son olarak konuşma yapan Tuşba İlçe Kaymakamı Furkan Duman ise "Eğitim önemli diyoruz ama bizim bu bölgelerde çok daha önemli. Görev yaptığım bütün ilçelerde en fazla üzerinde durduğum konu eğitim konusudur. Önceki çalışmış olduğum ilçelerde de görev yaptığım süre içerisinde eğitimde hep ön sıralarda olduk ve Tuşba ilçemizde de duruma bakılırsa kötü görünmüyor ve çok daha fazla gayret ederek çalışacağız. Bir okulun başarılı olup olmamasının nedeni okul Müdürü ve yöneticisidir. Eğitimsiz bir insan maalesef her konuya ve her yola açık hale geliyor. Biz eğittiğimiz zaman bu tehlike minimize oluyor ve sadece terör yönüyle de değil uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların her geçen gün yayıldığını görüyoruz ve bunlarla da hep birlikte mücadele edeceğiz " ifadelerini kullandı.

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