Kaymakam Çelik’ten esnaf ziyareti

Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, normalleşme çerçevesinde açılan iş yerlerini ziyaret etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir Özalp ilçesinde kapalı olan kahve, çay ocakları ve lokantalar kontrollü normalleşme çerçevesinde hafta başında tekrar açıldı. İlçede tekrar faaliyete başlayan iş yerlerini gezen Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ile beraberindeki kurum amirleri, ilçe esnafını gezerek alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirdi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, esnafa alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaparak, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Esnafa bol kazançlar dileklerini ileten Çelik, “Normalleşme çerçevesinde kapalı olan esnafımız, iş yerlerini açarak faaliyete başladılar. Esnafımızı gezerek kendilerine bilgilendirme yaptık. Esnafımız da alınan kararlar doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak satışlarına başladılar. İlçe esnafımız zor bir süreçten geçti, bol kazançlar dilerim” dedi.