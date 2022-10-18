Kaymakam Aydoğan’ın eşinden özel gereksimli Züleyha’ya ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın eşi Ceren Aydoğan özel gereksimli Süheyla Bulut’u ziyaret etti.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın eşi Ceren Aydoğan, ilçeye bağlı Babacan Mahallesi’nde oturan özel gereksimli Züheyla Bulut’u evinde ziyaret etti. Züheyla ile bir süre sohbet eden Aydoğan, hediyeler vererek evden ayrıldı. Yol üstünde okuldan çıkan çocukları Aydoğan, çocuklara hediye dağıtarak hatıra fotoğrafı çekti.