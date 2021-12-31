Kaymakam Aydın’dan “Yeni Yıl” mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aydın, mesajında, “2021 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakırken, yeni umutlar ve heyecanlar eşliğinde 2022 yılına giriyoruz. Yeni yılın hemşehrilerimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum. Geçtiğimiz yılı, hemşehrilerimize hizmet yolunda birçok çalışmaya imza atarak tamamlıyoruz. 2022 yılında da toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedef haline getirerek ihtiyaçların etkin ve verimli olarak sunulması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin esenlik ve huzurunu arttırmak için hem kaymakamlığımızın hem de belediyemizin giderek güçlenen kurumsal kapasitesi ve birikimiyle eğitim, kültür, sanat, spor alanlarında yatırımlara önem vereceğini ifade etmek istiyorum. Bunun yanında sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlere, kadınlara, yaşlılara ve dar gelirlilere de özel önem vererek her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Yeni yılın ilk önce sağlık getirmesini temenni ediyorum. Tüm insanlığı etkileyen Covid-19 salgının yeni varyantlarına karşı aşılarımızı tamamlayarak kendimizi ve yakınlarımızı korumamız gerektiğini tekrar belirtmek isterim. Ülkemizin vermiş olduğu ekonomik savaşta da esnafımız, ticaret erbaplarımız ile birlikte halkımızın yanında durarak tüm güçlüklerin üzerinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Yeni yılda tüm hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte gönüllerince bir yıl geçirmelerini, yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diler, görevleri başında olan tüm güvenlik görevlilerimize, belediye çalışanlarımıza ve kamu görevlilerimize kolaylıklar dilerim” dedi.