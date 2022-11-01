Kaymakam Aydın’dan evi yanan aileye destek sözü

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, elektrik kontağı sonucu evi yanan vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, destek sözü verdi.

İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi’nde geçen hafta Sıddık Girgin’e ait olan evde elektrik kontağı sonucu yangın çıkmıştı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, evi yanan vatandaşı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının yaşandığı evde incelmelerde bulunan İhsan Emre Aydın, “Ailemizin acil ihtiyaçlarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak en kısa zamanda yerine getireceğiz. Yangında can kaybının yaşanmamış olması bizi teselli etti. Mağdur vatandaşlarımıza destek sağlamak için yangın mahallinde incelemelerde bulunduk. Kaymakamlık ve belediye olarak acil ihtiyaçlarını kendilerine en kısa zamanda ulaştıracağız" dedi.