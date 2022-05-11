Kaymakam Aydın’dan Engelliler Günü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 10-16 Mayıs Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aydın, mesajında, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece ailelerini ilgilendiren bir husus değil toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Bireylerin tek başına sağlamakta yetersiz kaldığı ihtiyaçlarını karşılamak, gereken dayanışmayı sağlamak, engelli bireylerin her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin en temel görevleri arasındadır. Sosyal boyutları ile herkesi ilgilendiren engellilik, ortak gayretler gerektiren bir konudur. Engellilikte belki zorluklar, sıkıntılar vardır ama bu zorluklar ve sıkıntılarla mücadeleyi daha çok çalışarak aşmalıyız. Engel olmadan engellerimizi kaldırarak yaşama azmimizi, sevincimizi sürdürmeliyiz. Engellerin birlikte sevgiyle aşılacağına olan inancımla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm özel gereksinimli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.