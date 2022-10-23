Kaymakam Aydın’dan depremin yıl dönümü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, depremin 11. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aydın, mesajında, “Bundan tam 11 yıl önce, 23 Ekim 2011 günü saat 13.41’de ilimizde meydana gelen ve 25 saniye süren depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 7.2 büyüklüğündeki Van depremi, cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu’da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yüzlerce hemşehrimizin hayatını kaybettiği, binlerce hemşehrimizin de enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı o günlerde tüm Türkiye büyük bir dayanışma örneği göstermiş, Van depremi sonrası yaraların sarılması için devlet ve milletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ülkemizin dört bir yanından Van’a ve Van halkına gönderilen yardımlarla Van’ın enkaz yığınları arasına bırakılmayacağı dünyaya örnek bir şekilde duyurulmuştur. Bizler ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğu bilinciyle her zaman hareket etmeli, deprem ve diğer afetlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalıyız. Vatandaş ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız. Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci oluşturmak herkesin asli görevidir. Deprem felaketinin yıl dönümünü, sadece yitirdiklerimizi anmaya değil geleceğin modern ve dayanıklı kentlerini inşa etmeye vesile kılabilmek ümidiyle tekrardan 2011 Van depremlerinde yaşamını yitiren tüm hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyor, benzer felaketlerin bir daha yaşamamasını temenni ediyorum” dedi.