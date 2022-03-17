Kaymakam Aydın’dan Berat Kandili mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aydın, mesajında, “Mübarek Ramazan ayının habercisi ve müjdecisi olan bir Berat Kandili’ni daha idrak etmenin heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Kurtuluş, af ve arınma gibi hasletleri içinde barından Berat Kandili, bizlere Yaradan’ın affına sığınmak, bağışlanma dilemek için fırsat sunar ve Yüce Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine yönelmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatır. Maneviyatı bol ve bizler için bir fırsat olan bu önemli gecede yaptığımız ve yapacağımız ibadet ve dualarımız kabul olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta İpekyolu’ndaki hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemi’nin Berat Kandili’ni tebrik eder, bu gecenin feyzinin ülkemizin ve milletimizin üzerine olmasını temenni ederim” dedi.