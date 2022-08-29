Kaymakam Aydın’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aydın, mesajında, “Ağustos 1922’de Türk milleti, boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bundan 100 yıl önce aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ile tescil edilen birlik ve bütünlüğümüz, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza kadar yakıldığı büyük bir zaferin adıdır. 30 Ağustos en zor dönemlerde dahi her zaman açık bir yol olduğunu, düğüne gider gibi şehadete koşan kahraman ordumuzun önünde hiçbir engelin duramayacağı bütün dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni hain darbe teşebbüsleriyle veya terör eylemleriyle zayıf düşüreceğini sanan gafiller de milletimizin kararlı duruşu ve ülkemizin birlik ve bütünlüğü karşısında tarihin her döneminde hezimete uğramaya mahkûm olacaklardır. Bu vesile ile Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.