Kaymakam Aydın: “Mahallelerimizdeki gözümüz ve kulağımızsınız”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığında mahalle muhtarlarıyla koordinasyon toplantıları devam ediyor.

Özel Kalem Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda; çevre temizliğinden elektrik sorunlarına kadar birçok konu görüşüldü. Muhtarların mahallelerdeki temsilcileri olduğunu belirten Başkan Vekili Aydın, her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek mahalleleri ile ilgili talep, öneri, istek ve şikayetleri alarak ilçe kurum amirleri ile çözümü noktasında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

“Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz”

İpekyolu’nda merkez ve kırsal mahalle ziyaretlerine devam ettiklerini ve bu istikamette sık sık mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz ve kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu çerçevede mahallelerimizin sorunları hakkında birçok defa ziyaretler gerçekleştirerek, ihtiyaç duyulan hizmetleri bizzat yerinde tespit ettik. Bu konuda ilgili birimlere gerekli talimatları vererek çalışma sezonu ile birlikte hizmetlerimizi başlatacağız. Ortak bir akılla her alanda çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Mahalle muhtarları da, mahalleleri ile ilgili talep, öneri ve şikayetleri dinleyerek, çözümü konusunda göstermiş olduğu hassasiyetlerden dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkürlerini bildirdiler.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (VASKİ), Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Müdürü, İlçe Vakıf Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.