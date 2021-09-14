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Kaymakam Aydın, İpekyolu ilçesinde incelemelerde bulundu

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunarak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

VAN 14.09.2021, 12:33
Kaymakam Aydın, İpekyolu ilçesinde incelemelerde bulundu

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, İpekyolu ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunarak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan İhsan Emre Aydın, İpekyolu Belediyesi çalışma sahalarında bir dizi inceleme gerçekleştirdi. İpekyolu Belediyesi’ne bağlı icracı birim müdürlüklerince sahada gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vekili Aydın, çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldıktan sonra kamu kurumlarını ziyaret ederek kurum yetkililerini kabul etti. İpekyolu ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek çeşitli incelemeler gerçekleştiren Başkan Vekili Aydın, kurum yetkililerinden çalışma alanları ile ilgili ilçenin genel durumu, ekonomik yapısı, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm noktaları konularında brifing alarak çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesi talimatını verdi. Makamında kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, belediye başkanları ve STK temsilcilerini kabul eden Başkan Vekili Aydın, ziyaretçilerin hayırlı olsun temennilerine teşekkür ederek ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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