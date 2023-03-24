Kaymakam Aydın depremzede ailelerle buluştu

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İpekyolu ilçesine gelen depremzedeleri ziyaret etti.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, afet bölgesinden ilçeye gelerek Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteline yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Aydın, "Depremin yaralarını birlikte saracağız. Bütün imkanlarımızla hem deprem bölgesinde hem de kentimizde ağırladığımız depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren İpekyolu Belediyesi olarak bölgeye yardım elimizi uzatmak için çalışmaya başladık. Afet bölgesine çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan 109 yardım tırı gönderdik. Yaralar sarılana kadar üzerimize düşen ne varsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Deprem felaketinin ardından kentimize gelen depremzede ailelerimize ilgili başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile ziyarette bulunarak kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bütün imkanlarımızla hem deprem bölgesinde hem de kentimizde ağırladığımız depremzede kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Depremzede aileler ise İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a teşekkür ederek, kendileri için sunulan hizmetlerden son derece memnun olduklarını dile getirerek, “Her şey için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dediler.

Ziyaret sonunda depremzede ailelere içinde giysi ve çeşitli oyuncakların olduğu hediye paketi takdim edildi.