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Kaymakam Ataman’dan Karahisar Mahallesi’ne ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Karahisar Mahallesi’ndeki mezarlığın çevresinde yapımı devam eden duvar çalışmasını yerinde inceledi.

VAN 27.06.2022, 13:30
Kaymakam Ataman’dan Karahisar Mahallesi’ne ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Karahisar Mahallesi’ndeki mezarlığın çevresinde yapımı devam eden duvar çalışmasını yerinde inceledi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ataman, Karahisar Mahallesi’nde devam eden mezarlık çevre duvar yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Saray Belediyesi ve mahalle sakinleri işbirliği ile yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ataman, mahallenin müşterek ihtiyaçları için çaba harcayan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

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