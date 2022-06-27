Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geleceğini söyledi. Stoltenberg, “Görüşme davetin
Kaymakam Ataman’dan Karahisar Mahallesi’ne ziyaret
VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Karahisar Mahallesi’ndeki mezarlığın çevresinde yapımı devam eden duvar çalışmasını yerinde inceledi.
VAN 27.06.2022, 13:30
VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Karahisar Mahallesi’ndeki mezarlığın çevresinde yapımı devam eden duvar çalışmasını yerinde inceledi.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ataman, Karahisar Mahallesi’nde devam eden mezarlık çevre duvar yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Saray Belediyesi ve mahalle sakinleri işbirliği ile yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ataman, mahallenin müşterek ihtiyaçları için çaba harcayan herkese teşekkür ettiğini belirtti.