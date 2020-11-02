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Kaymakam Aslan ziyaretlerini sürdürüyor

VAN’IN İPEKYOLU KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SİNAN ASLAN, ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETMEYE DEVAM EDİYOR.

VAN 02.11.2020, 14:09
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Kaymakam Aslan ziyaretlerini sürdürüyor

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Aslan, beraberindeki belediye birim müdürleri ile ilçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bahçıvan Mahallesi Uzun Sokakta yapılan kaldırım çalışmasını inceleyerek bilgi aldı. Aslan, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi. Başkan Vekili Aslan, Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını inceledikten sonra cadde esnafıyla çay evinde bir araya gelerek, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf özellikle caddenin genişletilmesini, temizlenmesini, kaldırım ve imar sorunlarının çözülmesini istedi.

Kaymakam Aslan ise İpekyolu Belediyesinin sezon boyunca çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların ve esnafın talep, istek ve önerilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

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