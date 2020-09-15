Kaymakam Aslan, Vali Bilmez’le denetimlere katıldı
VAN’IN İPEKYOLU KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SİNAN ASLAN, VAN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEHMET EMİN BİLEMEZ İLE BİRLİKTE KOÇİBEY CADDESİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALARI İNCELEYEREK ESNAFI ZİYARET ETTİ.
Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilemez ile birlikte Koçibey Caddesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek esnafı ziyaret etti.
Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesinin Milli Egemenlik Caddesi, Sağlık Sokağı, Otogar Kavşağı, Hüsrevpaşa Külliyesi ile İpekyolu Belediyesinin Koçibey Caddesi’nde devam eden yol, kaldırım, altyapı, parke ve kilit taşı çalışmalarını inceledi. Vali Bilmez’in Ali Paşa Mahallesi Koçibey Caddesi’ndeki ziyaretine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da katıldı. Vali Bilmez ve Kaymakam Aslan, cadde üzerinde bulunan esnafı da ziyaret etti. Esnafla bir sohbet eden Vali Bilmez, iki belediyenin teknik personelinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte Koçibey Caddesi esnafını ziyaret edip çaylarını içtiğini ifade eden Kaymakam Aslan, "Valimiz ile birlikte esnafımızla sohbet ettik. Koçibey Caddesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili esnafımızın sorun ve taleplerini dinledik. Esnafımıza bereketli bol kazançlar diliyorum" dedi.
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