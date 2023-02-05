Kaymakam Alimoğlu çocuklara kitap hediye etti

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu, bir araya geldiği çocuklara kitap hediye etti.

İlçeye atandığı günden bu yana mahalle ve mezra ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Alimoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretiyor. Sürekli vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Alimoğlu, gittiği yerlerde çocuklarla da zaman geçirerek nasihatte bulunuyor. Bahçesaray ilçesinde "Spor Van" projesi bünyesinde 350 öğrencinin katılımıyla ‘Satranç Şenliği’ düzenleyen Kaymakam Onur Alimoğlu, onların okuması için de kitap hediye etmeyi ihmal etmiyor.

İlçe sakinleri ise gençleri önemseyen ve sürekli kitap okumaya teşvik eden Kaymakam Alimoğlu’na teşekkür ettiler.