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Kaymakam Akbulut’dan veda ziyaretleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erzincan’ın Üzümlü Kaymakamlığına atanan Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçede bulunan kamu kurumlarına, esnaf ve vatandaşlara veda ziyareti gerçekleştirdi.

VAN 18.08.2022, 17:37
Kaymakam Akbulut’dan veda ziyaretleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erzincan’ın Üzümlü Kaymakamlığına atanan Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçede bulunan kamu kurumlarına, esnaf ve vatandaşlara veda ziyareti gerçekleştirdi.

Veda ziyaretlerinde doğa harikası Çatak’ta görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Akbulut, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığımızın takdiri ile Erzincan’ın Üzümlü Kaymakamlığına görevlendirilmiş bulunmaktayım. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve kamu kurum çalışanlarımız ile koordineli bir şekilde gecemizi gündüzümüze katarak, açık ve şeffaf bir şekilde ilçemiz merkez ve mahallelerine hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık. Bugün buradan ayrılırken içim buruk, Çatak’ın sıcakkanlı misafirperver kıymetli halkını asla unutmayacağım, sizlere hizmet etmekten büyük onur duydum. Çatak’a geldiğim ilk günden itibaren şahsıma göstermiş olduğunuz samimi duygulardan dolayı sizlere teşekkür eder, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

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