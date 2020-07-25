Kaybolmaya yüz tutmuş fidanlara göz aşısı yapıldı
VAN TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİ, ÜRETİMİ YAPILMADIĞI İÇİN KAYBOLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALAN MEYVELERİN KORUNMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN SERADA GÖZ AŞISI YAPMAYA BAŞLADI.
Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi, üretimi yapılmadığı için kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meyvelerin korunması amacıyla oluşturulan serada göz aşısı yapmaya başladı.
Van YYÜ Ziraat Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle geçmişten bu yana yetiştirilen ancak yok olmaya yüz tutmuş 12 meyvenin gen kaynakları koruma altına alındı. Yaklaşık 3 yıl önce üniversite yerleşkesinde oluşturulan serada mellaki armudu, kadife kayısı, alça erik, cebegirmez, ekşi elma, bey elması, aslik ve pamuk elma gibi 12’ye yakın türe göz aşısı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van YYÜ işbirliğiyle 3 yıl önce kurdukları serada kente has meyve türlerini koruduklarını belirtti. Projenin bu yıl ki aşılama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Görentaş, “İlimizde uzun yıllarca yetiştirilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı kaybolmaya yüz tutmuş 12 adet yerel meyve çeşitlerinin çoğaltılması için bu yılki aşılama çalışmalarına başladık. Üç yıl önce başladığımız proje kapsamında bu yıl 3 bin 500 fidanı üretip, üreticilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Bunun yanında önümüzdeki yıl dağıtmak üzere yaklaşık 3 bin 500 adet aşılı fidanın da üretimini gerçekleştirdik. Bu fidanları da inşallah önümüzdeki yıl nisan ayında üreticilerimize dağıtacağız” dedi.
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