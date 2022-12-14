Karla kaplı merada sürülerin otlanması güzel görüntü oluşturdu

Van’ın Özalp ilçesinde karla kaplanan meralarda otlanan koyun sürüsü güzel görüntüler oluşturdu.

Özalp ilçesinin Savatlı Mahallesi’nde geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki meraları beyaza bürünmesine neden oldu. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, yağan kara rağmen koyunlarını otlatmaktan vazgeçmedi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Nuri Avcılar, sürüsünü karla kaplı merada otlanması güzel görüntüler oluşturdu.