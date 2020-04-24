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Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

VAN'DA TEDBİR AMAÇLI KARANTİNA ALTİNDA TUTULANLAR BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU.

Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

VAN'DA TEDBİR AMAÇLI KARANTİNA ALTİNDA TUTULANLAR BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU.

24 Nisan 2020 Cuma 03:51
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Karantinadakiler İstiklal Marşı’nı okudu

Van’da tedbir amaçlı karantina altinda tutulanlar bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Korona virüsü salgını nedeniyle ülkemize Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Almanya, Irak, Dubai, Moldova ve Kırgızistan’dan getirilen Türk vatandaşlar, kaldıkları yurtta bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudular. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Yurdunda akşam saatlerinde okunan İstiklal Marşı’na eşlik eden misafirler, görevli personeller tarafından misafirler uzun süre alkışlandı.

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