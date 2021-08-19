VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Karakoyunlu ve Selçuklu Mezarlığı, 24 saat korunuyor.

İlçeye bağlı Çelebibağ Mahallesinde Şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan’ın da kabirlerinin bulunduğu Karakoyunlu ve Selçuklu Mezarlığında ihata duvarı, ışıklandırma, demir kapı ve lavabo yapıldı. Mezarlığın tahrip edilmemesi için güvenlik görevlilerince nöbet tutulan mezarlıkta incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi miraslara sahip çıkmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kaymakam Mehmetbeyoğlu, bu çalışmalar kapsamında mezarlığın güvenliğini sağladıklarını söyledi. Daha öncede Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile bölgede incelemelerde bulunduklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, "Mezarlıkta yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare yaptık ve çalışmalara başladık. Restorasyon projeleri için gerekli girişimlerde bulunduk. En kısa sürede restore çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Mezarlığın daha önce defineciler tarafından tahrip edildiğini anımsatan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise mezarlığın çevresine duvar örüldüğü ve kapısının yapıldığını vurgulayarak, "Jandarmamız burada nöbet tutacak ve aydınlatma sistemi yapılacak. Karakoyunlular, Akkoyunlular, Selçuklular ve Osmanlı tarihine sahip çıkarak, ecdadımızın bize emanet ettiği tarihe ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.