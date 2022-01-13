Kar yağışı altında ekmek mücadelesi

Van’ın Gevaş ilçesinde yaşayan Mehmet Nasip Yıldız adlı vatandaş, yoğun kar yağışı altında balık satarak ekmek parası kazanıyor.

Gevaş ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde oturan Mehmet Nasip Yıldız, 5 yıldır balık satarak ailesini geçindiriyor. Yıllardır farklı işler yaparak evine ekmek götürdüğünü, ancak 5 yıldır balık satarak para kazandığını dile getiren Yıldız, “Güzel günlerde Van Gölü’ne açılan teknecilerden balık alıp çarşı merkezinde satıyorum. Günde bazen 50, bazen de 100 kiloya kadar satış yaptığımız oluyor. Balığın kilosunu 10 ile 15 TL arası satıyoruz. Zor bir iş ama başka iş olmadığı için mecburuz. Ekmek parası kazanma derdimiz olduğu için kar yağmur demeden satışa devam ediyoruz. Böyle yağışlı günlerde insanlar evlerinde ya da sıcak bir ortamda otururken ben ve benim gibi ekmeğini taştan çıkaran insanlar iş yapmaya devam etmek zorundalar. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir kâr yağışı var ve ben elimde olan balıkları satıp para kazanmak zorundayım. Bir başka durum ise satamadığımız balıklar bir kaç gün içinde bayatlayacak. Vatandaş taze alsın. Önemli olan zor olsa bile helal yoldan rızkımı kazanıp evime ve aileme ekmek götürmektir” dedi.