Kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Van’nın Muradiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı.

Muradiye ilçesinde gece başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerden gelen ihbarlara kısa sürede yanıt veren Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi ekipleri, karda mahsur kalan araçlara müdahale ederek kurtardı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kırsal mahalle yollarında yoğun kar yağışından dolayı yolda mahsur kalanların kurtarıldığını belirterek, “Mahallelerimizdeki yoğun kar yağışı ve don tehlikesi sebebiyle sürücülerimizin zorunlu olmadıkları sürece yola çıkılmamasını rica ediyoruz. Sizlerin güvenliği için ekiplerimiz dün gece yarısından itibaren kar küreme-temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışına karşı kar lastikleri olmadan trafiğe çıkmamak büyük önem taşıyor. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için dikkatli olalım” uyarısında bulundu.